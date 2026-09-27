منتخب الجوجيتسو يضع اللمسات الأخيرة في ناغويا استعدادا لمنافسات الألعاب الآسيوية

ناغويا في 27 سبتمبر / وام / تصل غدا بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو إلى مدينة ناغويا اليابانية، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ20 "آيتشي - ناغويا 2026"، وذلك عقب اختتام معسكرها الإعدادي في العاصمة "طوكيو"، لتدخل المرحلة الأخيرة من برنامجها التحضيري قبل انطلاق النزالات الرسمية المقررة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل.

ويبدأ المنتخب خلال الأيام المقبلة برنامجه التدريبي في ناغويا، الذي سيركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، وضبط الأوزان، ورفع معدلات الجاهزية الذهنية، بما يضمن دخول اللاعبين واللاعبات أجواء المنافسات بأفضل حالة فنية وبدنية، استعداداً لخوض أحد أبرز الاستحقاقات القارية في أجندة الموسم.

وكان المنتخب قد أنهى معسكراً إعدادياً في مدينة طوكيو، شهد تنفيذ برنامج متكامل بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب جابرييل فيجيرو، تضمن تدريبات فنية وبدنية وتكتيكية، إلى جانب برامج متخصصة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية الذهنية، بما يواكب مستوى المنافسة المنتظر في البطولة.

وتقام منافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية في قاعة "آيتشي للفنون القتالية" بمدينة ناغويا، حيث تنطلق في الأول من أكتوبر بإقامة نزالات السيدات لوزن تحت 48 كجم، تليها منافسات الرجال لوزني تحت 62 كجم و69 كجم، فيما يشهد اليوم الثاني نزالات السيدات لوزن تحت 52 كجم، والرجال لوزني تحت 77 كجم وتحت 94 كجم، على أن تختتم المنافسات في الثالث من أكتوبر بإقامة نزالات السيدات لوزن تحت 63 كجم، والرجال لوزن تحت 85 كجم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن بعثة المنتخب وصلت إلى ناغويا بمعنويات مرتفعة بعد الاستفادة من معسكر طوكيو، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمثل اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال إن الجهازين الفني والإداري يشعران بالرضا عن مستوى الالتزام والانضباط الذي أظهره اللاعبون واللاعبات طوال فترة الإعداد، وما قدموه من أداء يعكس الجدية والرغبة في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الحدث القاري الكبير.

وأضاف: لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا، وما لمسناه منهم خلال فترة الإعداد يمنحنا مؤشرات إيجابية على جاهزيتهم لخوض المنافسات، الأيام القليلة المقبلة ستخصص لتعزيز الجوانب الفنية، وضبط الأوزان، والوصول بمعدلات التركيز إلى أعلى المستويات، حتى يكون الجميع في أفضل حالة ممكنة مع انطلاق النزالات الرسمية.

وأشار المنهالي إلى أن دورة الألعاب الآسيوية تمثل واحدة من أهم البطولات في مسيرة أي لاعب، نظراً لما تشهده من مشاركة نخبة أبطال القارة، وهو ما يرفع من قيمة المنافسة ويجعل الوصول إلى منصات التتويج إنجازاً يعكس حجم العمل المبذول في مراحل الإعداد.

وقال: نتوقع منافسة قوية في جميع الأوزان لفئتي الرجال والسيدات، لأن جميع المنتخبات المشاركة استعدت بصورة جيدة، وكلها تطمح إلى حصد الميداليات؛ نحن بدورنا نحترم جميع المنافسين، وندخل البطولة بثقة كبيرة في إمكانات لاعبينا، وبطموح مشروع لمواصلة النتائج المتميزة التي حققتها الإمارات في المشاركات الآسيوية السابقة.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات الدورة بسجل حافل من الإنجازات القارية، بعدما حصد 9 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا عام 2018، قبل أن يعزز حضوره في نسخة هانغتشو 2023 بإحراز 10 ميداليات، بما رسخ مكانته بين أبرز المنتخبات الآسيوية في رياضة الجوجيتسو.

ويجسد الوجود الإماراتي في دورة "آيتشي - ناغويا 2026" استمرار إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل القارية والدولية، عبر برامج إعداد متكاملة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، إلى جانب تأهيل جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وتضم قائمة منتخب الرجال، عمر السويدي وخالد الشحي في وزن تحت 62 كجم، وأحمد خليفة وعمر الفضلي في وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفرج العولقي في وزن تحت 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كجم.

أما منتخب السيدات، فيضم العنود الحربي وبلقيس الهاشمي في وزن تحت 48 كجم، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن تحت 52 كجم، وشما الكلباني وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم، وسط تطلعات بمواصلة الحضور القوي للإمارات في منافسات الجوجيتسو، والمنافسة على اعتلاء منصات التتويج في مختلف الأوزان.