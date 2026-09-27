صادرات الذكاء الاصطناعي تقود اقتصاد هونغ كونغ لتحقيق نمو يلامس 4 %

هونغ كونغ في 27 سبتمبر / وام / أكد بول تشان، وزير مالية هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، ثقة حكومته في تحقيق الهدف المعدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، والذي يتراوح بين 3.5% و4%، مدفوعا بالأداء القوي لقطاع الصادرات في ظل تنامي الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية المرتبطة بها.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن الوزير قوله إن قيمة صادرات السلع في هونغ كونغ سجلت 667.9 مليار دولار هونغ كونغي خلال أغسطس الماضي، محققة قفزة ملحوظة بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق، كما سجل إجمالي الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 42.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

-خلا-