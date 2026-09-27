مصرف الشارقة الإسلامي ينجح في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار بتغطية تجاوزت 2.6 ضعف

الشارقة في 27 سبتمبر / وام / أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وسط إقبال واسع النطاق من المستثمرين؛ حيث استقطب الطرح طلبات اكتتاب بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزا حجم الإصدار بـ 2.6 ضعف.

وتم تسعير الصكوك بعائد نهائي قدره 5.85%، وبفارق 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.

ويعد هذا الطرح هو الإصدار الثالث عشر للمصرف منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006، مما يؤكد حضوره البارز والمستمر في أسواق الصكوك الدولية، وخبرته الواسعة والمتراكمة في تنفيذ إصدارات ناجحة تتكيف مع مختلف دورات السوق.

وأكد سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالية في الأداء المالي للمصرف وإستراتيجيته طويلة الأمد.

وأشار إلى أن أسواق رأس المال تعد ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية التمويل التي يعتمدها المصرف لدعم خططه التمويلية وتحقيق نمو مستدام، لافتا إلى مضي المصرف في البناء على حضوره الدولي مستندا إلى أسس مالية متينة ونهج منضبط في إدارة السيولة والميزانية العمومية، للحفاظ على مكانته كجهة إصدار موثوقة.

وأوضح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن حجم الطلبات القوي الذي فاق المعروض بـ 2.6 ضعف، يترجم بوضوح الإقبال الكبير والثقة الراسخة من قبل المستثمرين في قدرات المصرف.

وقال إن نجاح هذا الإصدار سيعزز من مرونة المصرف في إدارة احتياجاته التمويلية، وتنويع مصادر السيولة لديه، بما يدعم خططه للنمو والتوسع على المدى الطويل.