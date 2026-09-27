"دبي للشركات العائلية" يطلق برنامجا لتأهيل 27 قياديا لعضوية مجالس الإدارة

دبي في 27 سبتمبر / وام / أطلق مركز دبي للشركات العائلية، المنضوي تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، برنامجا تدريبيا متخصصا لتأهيل 27 من قادة الشركات العائلية لعضوية مجالس الإدارة، بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية والارتقاء بقدراتهم القيادية.

ويشمل البرنامج التدريبي أربع مراحل تفاعلية تغطي أساسيات حوكمة الشركات، والجوانب المالية والمحاسبية، إلى جانب موضوعات محورية كالإستراتيجية، وإدارة المخاطر، وأخلاقيات العمل، والمسؤوليات القانونية لأعضاء مجالس الإدارة.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الحوكمة الفعالة والقيادة الاستشرافية يمثلان ركيزتين لضمان استدامة الشركات العائلية وتكيفها مع المتغيرات، مشيرا إلى أهمية تمكين قادة هذه الشركات لترسيخ أسس اتخاذ القرار الرشيد وتحقيق النجاح المستدام.

وأوضح جون غوليفر، الرئيس التنفيذي لمعهد مجالس الإدارات الخليجي، أن البرنامج يزود المشاركين بالرؤى العملية والمعرفة اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم بكفاءة، مما يدعم مرونة الشركات واستدامتها للأجيال القادمة.

ويُمنح المشاركون، فور اجتيازهم التقييم النهائي للمراحل الأربع، شهادة "مدير معتمد" المستندة إلى إطار المعهد لفعالية مجالس الإدارة، والتي تؤكد كفاءتهم في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة وجاهزيتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.