الاتحاد الأوروبي يحافظ على تصنيفه الائتماني الأعلى "Aaa" بنظرة مستقبلية مستقرة

بروكسل في 27 سبتمبر / وام / حافظ الاتحاد الأوروبي، والجهات المرتبطة باقتراضه كالجماعتين الأوروبيتين للطاقة الذرية وللفحم والصلب، على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند المستوى الأعلى (Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدفوعا باستمرار الدعم المالي والسياسي القوي من الدول الأعضاء، وسط حضوره الفاعل في أسواق رأس المال بإصدارات سنوية تتراوح بين 150 و180 مليار يورو.

وأوضحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن هذا التقييم يستند إلى الهيكل المالي الفريد للاتحاد، وصلاحياته القانونية لطلب التمويل من الأعضاء، مشيرة إلى أن متوسط التقييم المرجح للمساهمين يبلغ (A1)، بصدارة ألمانيا التي تغطي وحدها نحو 22% من مساهمات الميزانية المركزية.

وأضافت الوكالة أن الاتحاد يدير بحذر ملف توسع القروض والمساعدات المالية، لا سيما الموجهة لأوكرانيا والتي تحتفظ بمخصصات تغطية تقارب 70% للحد من المخاطر.

وعزت "موديز" النظرة المستقرة لالتزام الدول المستمر بدعم الاتحاد، محذرة في الوقت ذاته من أن أي ضغوط مستقبلية على التصنيف ستكون مرتبطة بحدوث تدهور ائتماني ملموس لدى كبار المساهمين أو ضعف غير متوقع في آلية الدعم المشترك.

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