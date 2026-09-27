بمنصة متكاملة ومساعد ذكي.. غرفة عجمان تطلق موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة

عجمان في 27 سبتمبر / وام / دشن سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، الموقع الإلكتروني للغرفة بحلته الجديدة، وذلك في "مركز ثرا لريادة الأعمال"، بحضور نائبه سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويوفر الموقع المطور منصة رقمية متكاملة ومزودة بمساعد ذكي، تتيح لأعضاء الغرفة والمستثمرين وصولا مرنا وسريعا للخدمات، والفرص الاستثمارية، والتقارير الاقتصادية والفعاليات، عبر واجهة تفاعلية تراعي سهولة الاستخدام على مختلف الأجهزة.

وأكد عبدالله المويجعي أن تحديث الموقع يترجم التزام الغرفة بمواكبة رؤية عجمان نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام، والاستجابة السريعة لمتغيرات بيئة الأعمال، وتطوير قنواتها الرقمية لتلبية تطلعات منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت فاطمة عبدالرزاق العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات، أن الموقع خضع لإعادة هندسة شاملة لتجربة المستخدم وبنيته الرقمية، مشيرة إلى توافقه التام مع معايير الأمن السيبراني واشتراطات شهادة "آيزو أمن المعلومات" التي حصلت عليها الغرفة مؤخرا، لضمان موثوقية وكفاءة الخدمات المقدمة.