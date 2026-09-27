بمشاركة 43 جامعة وكلية.. العين تستضيف ملتقى أندية التسامح والهوية الوطنية لترسيخ قيم التعايش

أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / تنطلق بعد غد "الثلاثاء"، بمقر كليات التقنية العليا في مدينة العين، فعاليات "الملتقى السنوي لأندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات الإماراتية"، وذلك بحضور ومشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إلى جانب رؤساء ومديري الجامعات والكليات المشاركة.

وينظم الملتقى كل من وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالعين، بمشاركة طلابية واسعة تمثل أكثر من 41 ناديا للتسامح، و14 ناديا للهوية الوطنية، ينتمون لـ 43 جامعة وكلية إماراتية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن هذا الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة وتنافسية تهدف إلى بناء جيل واعد ومتمكن، يعتز بهويته وجذوره التاريخية الأصيلة، ويتسلح بقيم التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح الواعي على العالم.

وقال معاليه إن أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية المنتشرة في كافة جامعات وكليات الدولة هي بمثابة مشاعل فكرية ومختبرات حقيقية تقود طاقات الشباب وصيحاتهم الإبداعية نحو الابتكار والتميز، مع الحفاظ الكامل على موروثنا الثقافي والاجتماعي العريق، ونحن في وزارة التسامح والتعايش وفي صندوق الوطن، نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما يقدمه أبناؤنا الطلبة من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس وعيهم العميق بمسؤوليتهم المجتمعية تجاه وطنهم، ودورهم المحوري في نشر رسالة السلام والمحبة من الإمارات إلى العالم أجمع.

ويأتي الحدث السنوي تتويجا للجهود المستمرة لترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية لدى شباب الجامعات، بهدف بناء جسور فكرية وثقافية تربط المنظومة الأكاديمية بالمجتمع والأسرة الإماراتية، وتوفير بيئة حاضنة تتيح للطلبة استعراض مبادراتهم المبتكرة وإنجازاتهم، مما يسهم في بناء جيل متسلح بالوعي والمعرفة ومتمسك بقيمه الأصيلة.

وأوضح سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن الملتقى يشكل مساحة للتعبير عن إبداعات الشباب، واستثمار طاقاتهم عبر مسابقة "مدار 2026" التي تجمع بين الفنون والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتشجع على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي يواكب تطلعاتهم.

وأشار القرقاوي إلى أن الملتقى سيشهد تكريم الجامعات والكليات الفائزة بـ "درع التسامح لعام 2026"، تقديرا لجهودها في تحويل قيم التعايش إلى ممارسات وبرامج عملية، إلى جانب الاحتفاء بثلاثة أندية فائزة بـ "درع الهوية الوطنية" لدورها في تعزيز الوعي الثقافي والوطني، فضلا عن تتويج الفائزين في مسارات برنامج "مدار 2026" الإبداعية.

ويشهد الملتقى تنظيم معرض شامل يستعرض مبادرات الأندية الطلابية، وجلسة نقاشية مفتوحة، إلى جانب جلسات "بودكاست" مباشرة تسلط الضوء على التجارب الشبابية في مجالات الإبداع، كما يتضمن الحدث إطلاق مبادرة "وصلة تواصل" بالتعاون مع مجلس أولياء الأمور في كليات التقنية العليا، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم قنوات التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر.