"البنك العربي المتحد" يشارك في معرض "رؤية 2026" للوظائف بدبي

الشارقة في 27 سبتمبر / وام / يشارك البنك العربي المتحد في معرض "رؤية 2026"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بين 28 و30 سبتمبر الجاري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية تدعم استراتيجيته للتوطين، والتي أثمرت عن رفع نسبة المواطنين إلى 30% من إجمالي القوى العاملة بنهاية 2025 مقارنة بـ 28% في 2024.

ويتيح البنك لزوار جناحه، على مدار ثلاثة أيام، فرصة التواصل المباشر مع فريق إدارة الثروات البشرية، وإجراء مقابلات فورية للوظائف المتاحة، والاطلاع على مسارات التطور المهني والمبادرات النوعية، وفي مقدمتها برنامج "طموح" المخصص لتنمية المهارات القيادية والمصرفية للخريجين الإماراتيين.

وأكد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك، أن تطوير المواهب الإماراتية يشكل ركيزة لاستراتيجية النمو طويل الأمد، مشيراً إلى أن المشاركة للعام الرابع توالياً تعكس الالتزام ببناء قاعدة كفاءات وطنية مستدامة قادرة على دعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في الدولة.

وأوضحت هند العطار، رئيسة إدارة الثروات البشرية، أن التوطين في البنك يتجاوز الاستقطاب إلى توفير مسارات مهنية متكاملة تؤهل المواهب لتولي مناصب قيادية، فيما دعت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين، الكفاءات الوطنية لزيارة الجناح واستكشاف الفرص التي تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية.