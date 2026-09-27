هيئة الطرق و"دييز" تدشنان "مختبرات دبي للتنقل" لتسريع تبني منظومات القيادة الذاتية

دبي في 27 سبتمبر / وام / دشنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مشروع "مختبرات دبي للتنقل" في واحة دبي للسيليكون، كأذكى ميدان متكامل من نوعه في الشرق الأوسط مخصص لاختبار واعتماد تقنيات التنقل ذاتي القيادة والمستقبلي.

وتوفر المنظومة الجديدة 248 سيناريو لاختبار المركبات في بيئات محكومة وعلى طرق عامة تمتد إلى منطقة القدرة، وتضم مرافق تشغيلية وشواحن كهربائية، حيث نجحت بالفعل في استضافة تجارب لشركات عالمية مثل "وي رايد" و"بوني إيه آي" و"تسلا"، فيما كُلفت شركة "ديكرا" بتشغيل المختبرات للسنوات الثلاث الأولى لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تدشين المختبرات يمثل بنية تحتية إستراتيجية وداعمة لإستراتيجية دبي الرامية إلى تحويل 25% من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول 2030، مشيرا إلى أن المشروع يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لاختبار أحدث منظومات التنقل، ووجهة لاستقطاب الاستثمارات والمواهب التقنية.

وأوضح سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة "دييز"، أن هذا المشروع يجسد مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مؤكدا أن واحة دبي للسيليكون توفر بيئة متكاملة تسرع تطوير هذه التقنيات وانتقالها من مرحلة التجارب إلى التطبيق والتشغيل التجاري.