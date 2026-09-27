ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.6% سنويا خلال يوليو

بروكسل في 27 سبتمبر / وام / أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" ارتفاعا في أسعار المنتجين المحليين ضمن قطاع الصناعة، باستثناء قطاع البناء، في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال شهر يوليو 2026.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين (TEIIS010)، وفقا لأحدث البيانات المحدثة في 26 سبتمبر 2026، نحو 133.4 نقطة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2021 ودون إجراء تعديلات موسمية.

وارتفعت مستويات الأسعار بنسبة 1.4% على أساس شهري عند مقارنتها بشهر يونيو 2026، في حين حققت زيادة ملموسة بلغت قدرها 5.6% على أساس سنوي.

وتعكس هذه البيانات الدورية مسار تطورات أسعار الإنتاج المحلي ضمن الأنشطة الصناعية المتنوعة في التكتل الأوروبي، مستثنية أنشطة البناء، كما تقدم أحدث قراءة تحليلية لمستويات ضغوط الأسعار الصناعية في الدول الأعضاء.

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