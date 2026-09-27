ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 458 طنا من المساعدات الإنسانية

أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 28 شاحنة محملة بـ458 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء، إلى جانب مستلزمات خاصة بالمطبخ المركزي، بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وبذلك، بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,341 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 136,891 طن من المساعدات الإنسانية.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.