معرض "رؤية 2026" ينطلق غداً في دبي بمشاركة أكثر من 150 جهة عمل

دبي في 27 سبتمبر / وام / ينطلق غداً معرض «رؤية» 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 جهة عمل تمثل أكثر من 23 قطاعاً، إلى جانب جامعات وجهات حكومية وشركاء من قطاع الصناعة، ويستمر حتى 30 سبتمبرالجاري.

يستهدف المعرض الطلبة والخريجين والمهنيين الشباب من المواطنين الإماراتيين، ويوفر لهم فرصاً للتعرف على المسارات المهنية واستكشاف الخيارات الجامعية والتوجيه المهني، إلى جانب مجالات ريادة الأعمال والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات المستقبل.

وتتمحور نسخة هذا العام حول مستقبل العمل في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات، تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن»، مع التركيز على التوظيف والتوجيه المهني والتعليم والقيادة وريادة الأعمال والابتكار.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون الاستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن من أبرز ما يميز معرض «رؤية» إتاحة المجال أمام الزوار لاستكشاف قطاعات وتخصصات ومسارات مهنية جديدة، حتى في حال عدم امتلاكهم تصوراً محدداً مسبقاً عن المجال الذي يرغبون بالعمل فيه.

وأضافت أن المعرض يوفر للشباب الإماراتي فرصة للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم، من خلال لقاء جهات العمل والاطلاع على المعلومات والخبرات والتجارب التي تساعدهم في تحديد خطواتهم المهنية المقبلة.

وتضم «المنصة الأكاديمية» في المعرض، بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فرصاً للطلبة لاستكشاف الجامعات والتخصصات داخل دولة الإمارات وخارجها، والتعرف على المنح الدراسية وشروط القبول وفرص التدريب الداخلي، وربط الخيارات الأكاديمية بالمسارات المهنية المستقبلية.

ويعود «استوديو بودكاست رؤية» هذا العام بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الحياة المهنية، بمشاركة قادة قطاعات وجهات عمل وشباب إماراتيين، بما في ذلك الفرص الوظيفية الناشئة وتطور بيئة العمل والمهارات المطلوبة في ظل التحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 جهة عمل تمثل قطاعات البنوك والتكنولوجيا والخدمات المهنية والقطاع الحكومي وتجارة التجزئة والبنية التحتية والصناعات الناشئة.

فيما يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً ذهبياً لـ«رؤية 2026»، وبنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مصرفياً لتمكين الشباب.

كان معرض «رؤية» قد استقطب في عام 2025 أكثر من 120 شركة رائدة، واستقبل أكثر من 15 ألف مواطن إماراتي، إلى جانب أكثر من 3 آلاف طالب، مع توفير آلاف الفرص الوظيفية لدى الجهات المشاركة.

وقالت مي المنصوري، رئيس المجموعة للتوطين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يدعم «رؤية» بهدف الربط بين المواهب الإماراتية والفرص المهنية، مشيرة إلى أهمية تطوير قاعدة متنوعة من المواهب ذات المهارات الرقمية في ظل التحولات التي تشهدها قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا.