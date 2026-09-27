"الاتحاد الدولي للسيارات" يستعرض تعزيز السلامة المرورية والتنقل المستدام مع أذربيجان

باكو في 27 سبتمبر /وام/ التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أمس على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا ١ الذي تزامن مع احتفال باكو بمرور عشرة أعوام على استضافة السباقات في شوارعها.

جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالي رياضة السيارات والتنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير الشراكة في مجالات السلامة المرورية والتنقل المستدام، في ضوء المكانة التي رسختها أذربيجان على خريطة رياضة السيارات العالمية.

وتناول اللقاء التطور الذي حققته أذربيجان بوصفها وجهة دولية لرياضة السيارات، وفرص توسيع التعاون بين الدولة والاتحاد الدولي للسيارات.

وبحث الجانبان الدور الذي يؤديه قطاع التنقل في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الترابط، وأهمية مواصلة العمل في مجالات السلامة المرورية والتنقل المستدام، في ظل الاستثمارات التي تنفذها أذربيجان في البنية التحتية وقطاع النقل.

وقال محمد بن سليّم إن لقاءه مع الرئيس إلهام علييف كان فرصة لمناقشة الطموحات المشتركة الرامية إلى مواصلة تطوير رياضة السيارات وقطاع التنقل في أذربيجان.

وأضاف أن نجاح سباقات الفورمولا 1 في باكو يجسد ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية طويلة المدى والتنظيم المحكم، والدور الذي تؤديه الأحداث الرياضية الكبرى في تعزيز التقارب بين الشعوب وإبراز مكانة الدول على الساحة الدولية، وهنأ أذربيجان بمرور عشرة أعوام على استضافة السباقات، وعبرعن تطلعه إلى مواصلة هذا النجاح.

وأكد أن المناقشات شملت أيضاً قطاع التنقل، مشيراً إلى التزام الاتحاد الدولي للسيارات، بصفته الهيئة العالمية لمنظمات التنقل، بالتعاون مع الحكومات والأندية الأعضاء، ومن بينها الاتحاد الأذربيجاني للسيارات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل التنقل، ودعم الاستدامة.

تأتي زيارة بن سليّم في إطار جهود الاتحاد الدولي للسيارات لتعزيز حضوره في المنطقة من خلال شبكة الأندية الأعضاء والشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأذربيجاني للسيارات برئاسة أنار ألكباروف.

وشكّل اللقاء جزءاً من برنامج زيارة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إلى أذربيجان، والتي تضمنت لقاءات مع ممثلين عن الحكومة وقطاعي رياضة السيارات والتنقل لبحث فرص تطوير أنشطة الاتحاد في أذربيجان والمنطقة.