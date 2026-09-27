نجاح إعادة تمويل المرحلة الـ4 لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ 2.70 مليار دولار

دبي في 27 سبتمبر/ وام/ أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1".

وأعرب الطاير عن سعادته بنجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ميجاوات، والذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) — بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي وهو ما تحقق قبل الموعد المستهدف.

وقال معاليه إن هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا ووصفه بأنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

واستعرض رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية.

وأعرب عن تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانت المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.

وأوضح الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة الإمارات وبالقدرة المشتركة على الإنجاز.

وشكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة.. وأكد أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل.

وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، مصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أسست مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.