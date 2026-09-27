وزيرة شؤون الضحايا والعنف في بريطانيا تجري حوارا مع طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ اطلع طلبة برنامج دبلوم الدراسات العليا بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على منظور عملي للعمل الحكومي في قضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حاليا.

جاء ذلك خلال الحوار الذى أجراه الطلبة مع معالي أليكس ديفيز جونز، عضو البرلمان البريطاني ووزيرة المملكة المتحدة لشؤون الضحايا والعنف ضد النساء والفتيات والعدالة الدولية التي زارت الأكاديمية بحضور سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.

تناول النقاش الذي أداره الدكتور ريكارد جالكيبرو، الأستاذ المشارك في الأكاديمية، سبل دعم ضحايا الجريمة، والجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وأهمية التعاون الدولي في تعزيز العدالة وسيادة القانون.

وأتيحت للطلبة فرصة طرح أسئلتهم على الوزيرة البريطانية ومناقشة التحديات التي تواجه صانعي السياسات في هذه المجالات.