التصفيات النهائية للدورة الـ20 لجائزة عجمان للقرآن الكريم تواصل فعالياتها

عجمان في 27 سبتمبر/ وام / تتواصل بإمارة عجمان أعمال التصفيات النهائية للدورة العشرين من «جائزة عجمان للقرآن الكريم»، التي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بمشاركة 265 متسابقاً ومتسابقة، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وتشهد التصفيات النهائية منافسات محتدمة بين نخبة من المتأهلين الذين اجتازوا المرحلة الأولية من الجائزة، وسط أجواء إيمانية وتنافسية، وبإشراف اللجان المختصة التي تواصل أعمال التقييم وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن دقة التحكيم وشفافية النتائج واختيار المتنافسين الأكثر تميزاً في الحفظ والتلاوة والأداء القرآني.

تأتي هذه المرحلة بعد مشاركة أكثر من 1000 متسابق ومتسابقة في التصفيات الأولية التي أُجريت عن بُعد خلال شهر أغسطس الماضي، وأسفرت عن تأهل المتنافسين إلى المرحلة النهائية، التي تمثل المحطة الأبرز في منافسات الدورة العشرين.

تتضمن الدورة الحالية خمس مسابقات قرآنية رئيسية، هي مسابقة أصحاب الهمم لجميع الإعاقات، ومسابقة «نور الهمم» لذوي التوحد التي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة القراءات في قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص، إلى جانب مسابقة الحافظين والحافظات، ومسابقة الأمهات المواطنات.

وتحرص لجان التحكيم خلال التصفيات النهائية على تقييم أداء المشاركين وفق الضوابط الخاصة بكل مسابقة، بما يشمل مستوى الحفظ وإتقان التلاوة وجودة الأداء والالتزام بأحكام التجويد والقراءة، إلى جانب مراعاة خصوصية الفئات المشاركة وطبيعة كل فرع من فروع الجائزة.

تعكس المنافسات تنوعاً لافتاً في الفئات المستهدفة، بما يرسخ نهج الجائزة في إتاحة المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في برامج ومنافسات تعنى بكتاب الله تعالى، وتشجع على حفظه وتدبره وإتقان تلاوته، إلى جانب اكتشاف المواهب والطاقات القرآنية ودعمها.

وأكد مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أن استمرار التصفيات النهائية يجسد حرصه على تطوير الجائزة والارتقاء بمستوى تنظيمها، بما يعزز مكانتها كإحدى المبادرات القرآنية التي تسهم في خدمة كتاب الله تعالى، وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع، وتشجيع الأجيال على الارتباط بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وسلوكاً.

وتشكل الجائزة، التي تدخل دورتها العشرين، امتداداً لمسيرة متواصلة من المبادرات القرآنية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث أسهمت دوراتها السابقة في إتاحة فرص واسعة أمام حفظة كتاب الله وأصحاب المواهب القرآنية للمنافسة وإبراز قدراتهم، فيما تواصل الدورة الحالية توسيع نطاق المشاركة من خلال تعدد فئاتها ومسابقاتها.

ومن المقرر أن تستكمل اللجان المختصة مراحل التقييم والتحكيم وفق البرنامج المعتمد، تمهيداً لإعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات في ختام الدورة العشرين، تقديراً لإنجازاتهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله تعالى وخدمته.

وثمّن المركز الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لمسيرة الجائزة وبرامج خدمة القرآن الكريم، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بما يسهم في دعم المبادرات القرآنية وتعزيز حضورها في المجتمع.