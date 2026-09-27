الفيكتوري يختتم تحضيراته للمشاركة بجائزة شنغهاي ضمن بطولة العالم للفورومولا 1

دبي في 27 سبتمبر/وام/ أكمل فريق الفيكتوري استعداداته للمشاركة في جائزة شنغهاي الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة «F1H2O»، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على صدارة البطولة.

تضمن برنامج إعداد الفريق تدريبات مكثفة واستعدادات فنية، إلى جانب مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بالزوارق والتجهيزات، بهدف الوصول إلى الجولة بأعلى درجات الجاهزية لخوض المنافسات.

ويدخل الفيكتوري الجولة الصينية في صلب المنافسة على لقبي السائقين والفرق، إذ يتصدر سائقه الأميركي شون تورينتي ترتيب بطولة السائقين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب بطولة الفرق برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق أبوظبي المتصدر، ومتقدماً على فريق الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بما يعكس قوة حضور الزوارق الإماراتية في صدارة الترتيب قبل الجولة الثالثة.

وتبدأ الإجراءات الرسمية للجولة يوم 3 أكتوبر بافتتاح منطقة الفرق وإجراءات التسجيل والفحص الفني، فيما تنطلق المنافسات على المياه في اليوم التالي بالتجارب الحرة والتصفيات وسباقات السرعة، على أن يقام السباق الرئيسي لجائزة شنغهاي الكبرى يوم 5 أكتوبر.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق الفيكتوري يتوجه إلى شنغهاي بمعنويات مرتفعة وجاهزية كاملة، مشيراً إلى حجم العمل الذي أنجزه الجهازان الفني والإداري خلال الفترة الماضية.

وقال إن الفريق أتم استعداداته لجائزة شنغهاي مؤكدا أن هناك عملا كبيرا تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى الجولة بأفضل جاهزية ممكنة.

وأضاف :" ندرك قوة المنافسة وأهمية كل نقطة في هذه المرحلة من البطولة، خصوصاً مع تقارب المراكز في الترتيب العام، لكن ثقتنا كبيرة بالفريق وقدرته على تقديم المستوى الذي يليق باسم الفيكتوري ومكانة الرياضات البحرية الإماراتية".