مجموعة "أدنيك" ومركز إكسبو الشارقة يطلقان معرض "جواهر الإمارات" في العين

أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / يستضيف مركز أدنيك العين معرض"جواهر الإمارات" خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2027، وذلك في إطار تعاون بين مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، ومركز إكسبو الشارقة، لتوسيع نطاق المعرض خارج إمارة الشارقة للمرة الأولى منذ انطلاقه.

وتُقام نسخة عام 2027 على امتداد مرافق مركز أدنيك العين، بمشاركة نخبة من عارضي المجوهرات المتخصصين والمصممين والمصنعين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء المنطقة.

يطرح المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة مجموعة واسعة من المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، بما يعزز مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة.

وجرى إبرام اتفاقية في هذا الشأن عبر مراسم توقيع حضرها سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع : «نجح معرض "جواهر الإمارات" في ترسيخ مكانته منصةً مهمةً لصناعة المجوهرات، مستقطباً أبرز العلامات التجارية والمصممين والمشترين من مختلف أنحاء المنطقة.. وتمثل استضافته في مدينة العين خطوة مهمة في مسيرة تطور المعرض، إذ تتيح للعارضين بناء علاقات تجارية جديدة، وتعزيز حضور علاماتهم التجارية، والتواصل المباشر مع هواة اقتناء المجوهرات وعشاقها.. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أدنيك، نتطلع إلى تعزيز الحضور الوطني للمعرض وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمشاركين".

من جانبه، قال سعادة حميد مطر الظاهري إن إطلاق معرض "جواهر الإمارات" في مركز أدنيك العين يجسد التزامنا الراسخ بدعم مكانة مدينة العين وجهة رائدة لفعاليات الأعمال، وخلق فرص جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي في المدينة وفي إطار جهودنا المستمرة لتطوير قطاعي سياحة الأعمال والترفيه في العين، نواصل استقطاب المعارض والمؤتمرات النوعية التي تُسهم في تنويع أجندة الفعاليات في المدينة، ودعم الأعمال المحلية، وتعزيز جاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

يجمع المعرض نخبةً من العارضين من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، ليمنح الزوار فرصة استكشاف تشكيلة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات ويوفر منصةً متكاملة للعلامات التجارية والمصممين وتجار التجزئة لعرض أحدث مجموعاتهم، وتعزيز شراكاتهم التجارية، والتواصل المباشر مع المشترين وهواة الاقتناء وعشاق المجوهرات.

ويعكس إطلاق معرض "جواهر الإمارات" في مركز أدنيك العين جهود مجموعة "أدنيك" المتواصلة لتوسيع محفظة الفعاليات التي يستضيفها المركز من خلال استقطاب المعارض التجارية والاستهلاكية المتخصصة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من الجمهور وإثراء التجارب المتاحة في المدينة.

وينضم المعرض إلى قائمة متنامية من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المجتمعية التي تخدم السكان والزوار على حد سواء.

ومع استضافة مركز أدنيك العين لعدد متزايد من الفعاليات الكبرى، يواصل تعزيز دوره منصةً رئيسيةً تربط الشركات بالأسواق والجماهير الجديدة، وتسهم في دعم نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في مدينة العين.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الفعاليات، تسهم مجموعة "أدنيك" في دعم التنمية طويلة الأمد لمدينة العين كوجهة رائدة لسياحتي الأعمال والترفيه، وتعزيز الطلب السياحي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وترسيخ مكانة المدينة وجهةً متكاملةً للفعاليات والتجارب على مدار العام.