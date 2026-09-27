خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق العمل المشارك في القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"

أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في برزة البطين، فريق العمل المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فريق العمل والتي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة وما سبقها من تحضيرات وتنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تحقيق أهداف الدولة في توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية، وترسيخ حضورها ودورها الفاعل في دعم التعاون والحوار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة ودعم مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية.