مريم كريم إلى نهائي 400 متر حواجز في آسياد "آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 27 سبتمبر/وام/ تأهلت عداءة منتخب الإمارات لألعاب القوى مريم كريم إلى نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما تصدرت مجموعتها والترتيب العام للتصفيات، مسجلة زمناً قدره 55.14 ثانية، وهو أفضل رقم شخصي لها.

جاء تأهل مريم كريم بعد يوم من افتتاح الإمارات رصيدها في الدورة بالميدالية الفضية التي أحرزها سليمان عبدالرحمن في نهائي سباق 400 متر للرجال بزمن 44.99 ثانية، فيما شهدت منافسات اليوم مراسم تتويجه.

وفي منافسات رماية التراب للرجال، أنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم اليوم الأول من التصفيات في المركز الخامس برصيد 48 طبقاً من أصل 50، بعد إصابة 24 طبقاً في كل جولة، فيما جاء يحيى سهيل المهيري في المركز السادس والعشرين برصيد 44 طبقاً، على أن تستكمل التصفيات غداً.

وفي الفروسية، حلت بيانكا شوتز في المركز الثاني عشر بنهائي الاستعراض الحر (الفري ستايل) للترويض بنسبة 70.930% على صهوة «لو غراند آيدن إتش بي»، فيما جاء علي خلفان الجهوري في المركز الثالث عشر بنسبة 68.945% على صهوة «لوتس إس»، بعدما سجلا إنجازاً غير مسبوق بتأهلهما معاً إلى نهائي الفردي، كأول فارسين إماراتيين يحققان ذلك في نسخة واحدة من دورة الألعاب الآسيوية.

وفي منافسات القوس والسهم، فاز منتخب الإمارات للزوجي المختلط في القوس الأولمبي على نيبال بنتيجة 6-2، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 بالخسارة أمام الهند 0-6.

فيما خسر منتخب الرجال في القوس المركب أمام الهند 215-235، ومنتخب السيدات أمام كوريا الجنوبية 225-234، والزوجي المختلط في القوس المركب أمام الصين 150-153، و ودع منتخب السيدات في القوس الأولمبي المنافسات بالخسارة أمام الصين تايبيه 0-6.

وأعربت جمانة النجار، لاعبة منتخب الإمارات للقوس والسهم عن رضاها عن مستواها في البطولة، مشيرة إلى أنها حققت أفضل رقم شخصي لها في بطولة بهذا المستوى، واستفادت من الاحتكاك بمدارس آسيوية مختلفة، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مستواها الفني وتحقيق مزيد من الثبات في الأداء للمنافسة على مراكز متقدمة.

وفي المبارزة، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في منافسات سيف المبارزة (الإيبيه) لفرق الرجال عقب خسارته أمام هونغ كونغ، الصين بنتيجة 36-45 في دور الـ16.

وتتواصل غداً مشاركات منتخبات الإمارات في الدورة، حيث تخوض مريم كريم نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات، فيما يستكمل الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم ويحيى سهيل المهيري منافسات التصفيات في رماية التراب للرجال.

وتستهل فاطمة بن شهدور ومريم الهاشمي مشاركتهما في منافسات زوجي السيدات برياضة البادل، ويخوض عبدالله المنصوري وسلطان المنهالي منافسات دور الـ16 لفردي القوس المركب للرجال، في حين تواصل جمانة النجار وآمنة العوضي مشاركتهما في الأدوار الإقصائية لفردي القوس المركب للسيدات.

ويشارك أيضاً عبدالله الزبيدي ومروة الحمادي في منافسات الشراع الحديث لفئة «إلكا 4»، بعد تأجيل السباقات المقررة سابقاً بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 201 ميدالية، منها 117 ذهبية، تلتها اليابان بـ153 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ81 ميدالية.