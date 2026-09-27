طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني 02:17 والجزرالأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:02

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والمد الثاني 22:23 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:54

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 85 30

دبي 39 27 85 30

الشارقة 37 27 85 30

عجمان 37 28 85 30

أم القيوين 38 27 80 25

رأس الخيمة 39 26 80 25

الفجيرة 39 31 90 50

العـين 43 27 80 25

ليوا 44 26 90 25

الرويس 40 25 90 30

السلع 43 28 90 30

دلـمـا 38 30 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 33 30 85 45

أبو موسى 33 30 85 45