شرطة أبوظبي تنظم عروضًا وفعاليات متنوعة في"اليوم العالمي للسياحة"

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / احتفت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام ، من خلال فعالية نظمها قسم الشرطة السياحية في مركز المارينا مول التجاري بأبوظبي، بمشاركة إدارة التفتيش الأمني K9 والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي ودورية الأطفال، وذلك في إطار تعزيز التواصل الإيجابي مع السياح والزوار، والتعريف بالخدمات الشرطية المقدمة لهم، بما يسهم في تعزيز تجربتهم السياحية والشعور بالأمن والطمأنينة.

شهدت الفعالية عروضًا متنوعة للفرقة الموسيقية، إلى جانب عروض للكلاب البوليسية K9 عرّفت الجمهور بمهامها وأدوارها الأمنية.

فيما شاركت دورية الأطفال في تعزيز التفاعل مع الأطفال والأسر، وسط أجواء تفاعلية عكست حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التواصل المجتمعي.

وجرى توزيع الورود والهدايا على السياح والزوار، في لفتة تعكس قيم الترحيب وحسن الضيافة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وتسهم في ترسيخ صورة إيجابية عن إمارة أبوظبي وجهةً سياحيةً آمنةً ومرحبةً بالزوار من مختلف أنحاء العالم.

وعرّف قسم الشرطة السياحية السياح والزوار بمهامه والخدمات الأمنية المقدمة لهم، إلى جانب تقديم الإرشادات والنصائح التوعوية حول الإجراءات الوقائية والأمنية، بما يعزز وعيهم ويسهم في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال وجودهم في الإمارة.