المنغولي "جاغي" بطلا لـ " أولى منافسات نجوم السومو في الإمارات"

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ توج المنغولي جاغي بلقب "منافسات نجوم السومو الاحترافي" ، في ختام الأمسية التي أقيمت أمس في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 9 مصارعين من اليابان، ومنغوليا، ومصر، وسط حضور جماهيري كبير في أول منافسات دولية احترافية للسومو تقام في دولة الإمارات.

أقيمت المنافسات بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشهدت 36 نزالاً، أتاحت للجمهور فرصة التعرف عن قرب على ما تتميز به رياضة السومو من قوة وسرعة ومهارة، إلى جانب تقاليدها العريقة.

وتألق (جاغي) الحاصل مرتين على الميدالية الفضية في بطولة العالم للسومو، بعدما حقق ثمانية انتصارات في المنافسات التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، ليتوج أول بطل لـ"منافسات نجوم السومو الاحترافي" في أبوظبي.

ضمت قائمة المشاركين نخبة من أبرز الأسماء، من بينهم الياباني إيتشي، الفائز بكأس الإمبراطور، والمنغولي ميندي، بطل العالم وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسومو، والمصري رامي الجزار، بطل مصر 10 مرات والممثل العربي الوحيد في المنافسات.

وأشاد أندرو فرويند، مدير "أوول ستار سومو" ومؤسس "يو إس إيه سومو"، بالحضور الجماهيري والتفاعل الكبير الذي رافق النسخة الأولى في دولة الإمارات.

وقال فرويند: "حققت منافساتنا الأولى في أبوظبي نجاحاً لافتاً، وكان امتلاء مدرجات سبيس أرينا 42 وتفاعل الجمهور طوال الأمسية خير دليل على الاهتمام برياضة السومو، كما كانت التجربة مميزة للمصارعين، ونتطلع إلى العودة إلى أبوظبي والبناء على هذه البداية، ومواصلة تعزيز حضور السومو في المنطقة".