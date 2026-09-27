تواصل فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

كلباء في 27 سبتمبر/وام/ تواصلت فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بدورته الثالثة عشرة في جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان.

استهلت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان بلقاء مفتوح مع الفنان ناجي جمعة، بصفته شخصية المهرجان، في حضور أحمد بورحيمة وعدد من الفنانين الإماراتيين والعرب.

أدار الحوار الفنان عيسى كايد الذي وصف جمعة بالممثل المتميز والمهني الذي حرص دائماً على تطوير قدراته، واستعرض جملة من المواقف التي جمعتهما مشيراً إلى أنه يعد من أكثر الممثلين تفاؤلاً وابتهاجاً.

وذكر ناجي جمعة في كلمته أنه كان لاعب كرة قدم منذ تسعينيات القرن العشرين في نادي كلباء الرياضي، ولم يكن يفكر في الدخول إلى مجال المسرح، مشيراً إلى أن نشاطه الرياضي كان ناجحاً، قبل أن ينجذب إلى مشاهدة المسرح أولاً ثم ينخرط فيه ليكون ممثلاً.

وتحدث إبراهيم سالم عن سجايا جمعة الإنسان المبتهج والبشوش، ومرونته في العمل ومثابرته على التعلم.. بينما تطرق سعيد سالم إلى الصفات الاحترافية والمهنية التي تميز شخصية جمعة، مثمناً تعاونه مع فرقتهم المسرحية.

وأثنى وليد الجلاف وفيصل الدرمكي وجمعة علي وعبدالله مسعود وأحمد ناصر على جهود ناجي جمعة المسرحية، وثمنوا مبادرة تكريمه وتسليط الضوء على تجربته في إطار مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وفي برنامج العروض، شاهد الجمهور أولاً مسرحية "بيلفنتو" المعدة عن نص "مهرجان بريسبان" للكاتب جورج شحادة، وهي من إخراج حمد الأسد.

وفي الندوة النقدية الخاصة بالعرض، تحدث الناقد المسرحي المصري باسم شعبان مشيداً بتناغم عناصر العرض وحرارة الأداء التمثيلي، قبل أن يطرح أسئلة حول المنطق الدرامي الذي حكم إعداد نص العرض.

وجاء العمل الثاني تحت عنوان "الخطوبة" من تأليف أنطون تشيخوف وإخراج مريم الزرعوني وفي الندوة النقدية التي تلت تقديم العرض، تحدثت الباحثة المسرحية التونسية أريج مشرقي، وامتدحت المداخلات مقاربة المخرجة التي تميزت بالبساطة والدقة في بناء الشخصيات الثلاث وحركتها فوق الخشبة.

وجاء العرض الثالث بعنوان "وجبة خاصة"، وهو معد عن نص عنوانه "مطعم القرود الحية" للكاتب غونكور ديلمان، وأخرجه محمد كسبان وتحدث في ندوته النقدية المسرحي الأردني حمزة دهيسات الذي أشاد باختيار النص وبالمنهج الإخراجي.