"جري صيف الشارقة" يجذب مشاركين من مختلف الأعمار في المدينة الجامعية

الشارقة في 27 سبتمبر/ وام / نظم مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، فعالية "جري صيف الشارقة" في المدينة الجامعية، وسط مشاركة واسعة من محبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها المجلس خلال العام الحالي.

وأقيمت الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات المساهمة والراعية، وشهدت أجواءً رياضية مميزة وتفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين تنافسوا في مسافات متنوعة شملت 10 كلم و5 كلم و2.5 كلم، إلى جانب سباق 1 كلم المخصص للأطفال.

وتوج إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات ومسافات السباق.

وجاءت النتائج على النحو التالي: في سباق 10 كلم لفئة المواطنين للرجال، أحرز أحمد النقبي المركز الأول، وزايد الظهوري المركز الثاني، وحربي المري المركز الثالث، ولدى المواطنات جاءت ميرا الفلاسي أولاً، وحصة السويدي ثانية، وميثا سعود ثالثة، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز بيرنارد مينجي بالمركز الأول، وبول كومو بالمركز الثاني، وعبدالصمد الهباز بالمركز الثالث، ولدى السيدات جاءت آن وانجوهي أولاً، وفيديليا ماسونجو ثانية، وسارة لودي ثالثة.

وفي سباق 5 كلم لفئة المواطنين للرجال، جاء ماجد الرستماني أولاً، وخالد العبدولي ثانياً، وحمد الفهد ثالثاً، ولدى المواطنات أحرزت هيا العبدالله المركز الأول، وآية المرزوقي الثاني، وأمل الشحي الثالث، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز فيكتور كورير بالمركز الأول، وإدوارد كيماتي بالمركز الثاني، وبيريان ميريثي بالمركز الثالث، ولدى السيدات جاءت ميرسي كيماني أولاً، وريدماتا كوانا ثانية، وآرتي شانا ثالثة.

وفي سباق 2.5 كلم لفئة المواطنين للرجال، أحرز علي الياسي المركز الأول، ومحمد علي المركز الثاني، وأحمد يعقوب المركز الثالث، ولدى المواطنات جاءت صفية عادل أولاً، ونهى إسماعيل ثانية، وخولة البلوشي ثالثة، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز جيمت ماشاريا بالمركز الأول، وعبدالله باصمد بالمركز الثاني، وسعيد بوغاز بالمركز الثالث، ولدى السيدات أحرزت ابتسام الشحي المركز الأول، وفاطمة الحمادي المركز الثاني، وليلى بوليس المركز الثالث.

وفي سباق 1 كلم للأطفال، جاء زايد أحمد أولاً، وسعيد فاضل ثانياً، وعبيد علي ثالثاً، ولدى البنات أحرزت شيخة العلي المركز الأول، وسلامة أحمد المركز الثاني، وعلياء النعيمي المركز الثالث.

وتأتي فعالية "جري صيف الشارقة" في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية.