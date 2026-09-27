10 ميداليات ملونة وحضور مميز لنادي الإمارات في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

رأس الخيمة في 27 سبتمبر / وام / واصل لاعبو نادي الإمارات تألقهم في منافسات الجوجيتسو، محققين نتائج متميزة في الجولة السابعة من منافسات البدلة ضمن بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي أقيمت في أبوظبي مؤخراً، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين في مختلف الفئات والأحزمة.

ونجح نادي الإمارات في حصد 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، في حصيلة مميزة تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه لاعبو النادي، وتؤكد حضورهم القوي وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج في مختلف بطولات الجوجيتسو.

وتأتي هذه النتائج امتداداً لسلسلة المشاركات المتميزة للاعبي نادي الإمارات خلال الفترة الأخيرة، ومواصلةً للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في البطولات المحلية والقارية، في ظل العمل الفني المتواصل والجهود المبذولة لتطوير مستويات اللاعبين وصقل مهاراتهم.

ويواصل فريق الجوجيتسو بنادي الإمارات استعداداته للمشاركات المقبلة، بطموح مواصلة حصد الميداليات وتمثيل النادي بصورة مشرفة في مختلف المحافل والبطولات.