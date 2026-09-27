وكيل وزارة العدل: مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي يجمع نخبة الخبراء وصنّاع القرار

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / تشارك وزارة العدل في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر المقبل، بمنصة متكاملة تستعرض أحدث مبادراتها ومشاريعها في تطوير منظومة العدالة الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين.

وقال سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن وترسيخ مبادئ العدالة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن استضافة هذا المؤتمر، في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم الجهود الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتطوير نهج مبتكر لمواجهة التحديات المتصاعدة في مجال الجريمة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.

وقال إن وزارة العدل حريصة بالتعاون مع شركائها، على توفير بيئة مثالية للحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة وحلول عملية تعزز منظومة العدالة الجنائية، وتدعم دور دولة الإمارات شريكا فاعلا في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وخدمة الإنسان.