جهاز الإمارات للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / يشارك جهاز الإمارات للمحاسبة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك حتى 1 أكتوبر المقبل.

وتأتي مشاركة الجهاز في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة، والمساهمة في الحوارات الدولية حول مكافحة الفساد ومنع الجريمة وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية.

وضمن أعمال المؤتمر، يشارك الجهاز في جلسة حوارية بعنوان "نموذج دولة الإمارات في تكامل الرقابة المالية ومكافحة الفساد"، تُعقد غداً من الساعة الرابعة والنصف حتى الخامسة والنصف مساءً، وتسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين منظومات الرقابة المالية ومكافحة الفساد، وأهمية تبادل الخبرات والممارسات على المستوى الدولي.