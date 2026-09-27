فؤاد درويش نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج

سمرقند في 27 سبتمبر/ وام / فاز فؤاد درويش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ضمن ثلاثة نواب تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في مدينة سمرقند الأوزبكية، على هامش منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج.

وهنأ الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، فؤاد درويش بمناسبة فوزه بالمنصب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة للشطرنج الإماراتي، ويعكس الثقة التي تحظى بها الكوادر الوطنية على الساحة الدولية.

وقال إن الكوادر الإماراتية قادرة على التواجد في المناصب الدولية، لما تمتلكه من خبرات كبيرة وتجارب متراكمة تؤهلها لتحمل المسؤولية والمساهمة في تطوير العمل الرياضي على المستوى العالمي.

من جانبه، أعرب فؤاد درويش عن شكره وتقديره لاتحاد الإمارات للشطرنج، على ترشيحه ودعمه لخوض انتخابات هذا المنصب، آملا أن يسهم من خلال وجوده بالمنصب في دعم مسيرة الشطرنج الإماراتي.