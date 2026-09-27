ختام بطولة أبوظبي الأولى لألعاب "قوى السيدات" بمشاركة أصحاب الهمم

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / اختتم نادي أبوظبي لألعاب القوى البطولة الأولى لألعاب للسيدات، في مقره بمدينة خليفة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بمشاركة لاعبات من أصحاب الهمم، برعاية شركة بالمز الرياضية وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد النادي في بيان له أن البطولة شهدت منافسات قوية في سباقات 80 و100 و600 و800 متر، والوثب العالي والطويل وإطاحة المطرقة، بمشاركة لاعبات من نادي أبوظبي لألعاب القوى ونادي الشارقة الرياضي للسيدات وعدد من الأكاديميات والمدارس.

وأحرزت ليندا مدحت سالم ذهبية إطاحة المطرقة للأشبال، ووديمة المري ذهبية الناشئات والشابات، ومايا أبوكويك ذهبية الوثب العالي للأشبال، وآية الأسرج ذهبية الوثب الطويل للسيدات.

وحصدت مريم محمود القطيطي وحور علي المطروشي وحفصة سعيد السريحي الميداليات الذهبية في منافسات أصحاب الهمم، بسباق 100 متر، بعد منافسات قوية ومستويات مميزة.

وتوّج الفائزات في ختام المنافسات سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، بحضور عدد من مسؤولي النادي.