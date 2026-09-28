العاصفة الاستوائية "راشيل" تتشكل قبالة سواحل المكسيك

مكسيكو سيتي في 28 سبتمبر /وام/ أفاد خبراء الأرصاد الجوية بتشكل العاصفة الاستوائية "راشيل" قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك.

و ذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة كانت تتمركز على بُعد نحو 485 كيلومترًا جنوب مدينة أكابولكو، مصحوبة برياح قصوى مستدامة بلغت سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة، بينما تحركت باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة أقل.

وتشير التوقعات إلى استمرار تحرك "راشيل" غرباً وشمال غرب خلال الأيام المقبلة، مع احتمال اشتداد قوتها وتحولها إلى إعصار، كما يُتوقع أن تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على أجزاء من الساحل الجنوبي للمكسيك.