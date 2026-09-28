ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في نيبال إلى 21 قتيلاً

كاتماندو في 28 سبتمبر /وام/ ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة المتواصلة في نيبال منذ يوم الخمبس وما صاحبها من فيضانات وانهيارات أرضية إلى 21 قتيلاً ، فيما لا يزال خمسة أشخاص آخرون في عداد المفقودين ، بحسب رئيس الوزراء باليندرا شاه .

وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان أن 747 أسرة تضررت، فيما دُمر 143 منزلا وتضرر 51 منزلا آخر جزئيا حتى مساء الأحد.

وأشار شاه إلى أن الطقس السيئ أدى إلى اضطراب حركة النقل في عدة أنحاء من البلاد، حيث تضررت أكثر من عشرة طرق جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفاً أن الفيضانات أدت أيضا إلى اضطراب إمدادات الكهرباء بعد انهيار أبراج نقل الطاقة.