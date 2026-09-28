كوريا تستقبل 15 مليون سائح أجنبي خلال 8 أشهر

سيؤول في 28 سبتمبر /وام/ استقبلت حمهورية كوريا أكثر من 15 مليون سائح أجنبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

و ذكرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومنظمة السياحة الكورية اليوم ، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بلغ 15.05 مليون سائح، خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 21.6% عن نفس الفترة من العام الماضي (12.38 مليون سائح أجنبي)، وفي شهر أغسطس وحده، زار 2.25 مليون سائح أجنبي جمهورية كوريا ، في أعلى مستوى شهري على الإطلاق.

وبلغ إنفاق السياح الأجانب بواسطة البطاقات في قطاع السياحة 14 تريليون وون (10.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة.

و بالمقابل بلغ عدد السياح الكوريين المسافرين إلى الخارج 19.81 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، ما يمثل 98.7% من المستوى المسجل في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.