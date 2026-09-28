انخفاض أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 28 سبتمبر /وام/ انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى.
و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4223.95 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 4257.90 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 62.64 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.1
بالمئة إلى 1741.45 دولار. ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1239.95 دولار.