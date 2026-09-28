زايد بن حمد آل نهيان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات بنيجيريا

أبوظبي في 28 سبتمبر / وام / شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي سعادة راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود.

وتضع المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون، يشمل تبادل المعلومات والبيانات عن التدابير المتخذة للتصدي لإنتاج المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، وعن أنشطة التهريب، ويشمل كذلك المساعدة المتبادلة في عمليات التسليم المراقب ورصد حركة تداول المخدرات.

وتنص على تبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات عبر الزيارات المتبادلة والاجتماعات وورش العمل، إلى جانب تبادل البحوث والتشريعات ذات الصلة، ويتم ذلك كله وفقاً للتشريعات الوطنية في البلدين والتزاماتهما الدولية.

وتأتي المذكرة ضمن نهج دولة الإمارات في بناء شراكات ثنائية فاعلة مع الأجهزة الأمنية الدولية، لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استخدامها، والذي يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المجتمعات وسلامتها، كما تعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، وتدعم الجهود المشتركة المستندة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويؤكد توقيع المذكرة خلال المؤتمر، حرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على الاستفادة من المحافل الدولية لتوسيع شبكة شراكاته، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.