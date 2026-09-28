حميد بن عمار يعتمد المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان

عجمان في 28 سبتمبر /وام/ اعتمد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" في إصداره الأول، بموجب قرار قائد البرنامج رقم (2) لسنة 2026، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وترسيخ أساس مشترك لتوظيفه ضمن منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

ويصدر المرجع كوثيقة تعريفية إرشادية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي.

ويأتي اعتماد المرجع استكمالاً للبناء المؤسسي لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق بقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان رقم (10) لسنة 2026، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة في خدمة رؤية عجمان 2030 وتحسين جودة الخدمات العامة، من خلال مساري التمكين والحوكمة.

وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي أن اعتماد المرجع يمثل خطوة مهمة في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان، من خلال إيجاد لغة مشتركة تعزز وضوح المفاهيم، وتدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وموثوقة، بما يحقق قيمة حقيقية للإنسان ويسهم في تطوير الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وقال إن المرجع المفاهيمي يمثل أساساً مهماً لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان، تنطلق من فهم موحد، وتوازن بين التوسع في تبني التقنيات الحديثة ومتطلبات الحوكمة والمسؤولية، بما يوجه إمكانات الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق أثر نوعي ومستدام للإنسان والمجتمع، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات.

ويقدم المرجع إطاراً مفاهيمياً موحداً يساعد على فهم استخدامات الذكاء الاصطناعي وقراءتها بصورة متكاملة، من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل النموذج المرجعي للبرنامج، وفئات الذكاء الاصطناعي، والنضج والتبني، وتقييم المخاطر، والاستقلالية، بما يربط بين طبيعة التقنية المستخدمة وجاهزية الجهة ومستوى المخاطر والدور الذي يمكن أن يؤديه نظام الذكاء الاصطناعي.

كما يعزز المرجع اتساق توجهات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي مع التوجهات الوطنية، إذ يعتمد التصنيف الوطني لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوارد في "الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" الصادر عن حكومة دولة الإمارات في يوليو 2026، والذي يصنف الأنظمة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين.

ويضع المرجع الإنسان والقيمة العامة في صميم توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط استخدام التقنية بالأثر الذي تحققه للمتعامل والمجتمع، إلى جانب مكاسب الأداء والإنتاجية، وتحسين القرارات، وتبسيط الإجراءات، ودعم الابتكار والحوكمة المسؤولة.

ويمهد اعتماد المرجع المفاهيمي للمرحلة التالية من البناء التنظيمي للبرنامج، والمتمثلة في الإطار التشغيلي لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الذي سيتولى تفصيل تطبيق المفاهيم الواردة في المرجع، بما يدعم الانتقال من الإطار المفاهيمي إلى التطبيق المؤسسي المنظم.

ويأتي ذلك ضمن مسار برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي الرامي إلى بناء منظومة حكومية متكاملة تعزز الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وموثوقة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.