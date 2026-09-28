"الطاقة والبنية التحتية" تنظم فعاليات متنوعة احتفاء بعطاء المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية، بعد شهر من الفعاليات المتنوعة التي احتفت بعطائها ودورها في مسيرة التنمية، تأكيداً لحرص الوزارة على تمكين المرأة ودعم طموحاتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وبناء مستقبل الوطن.

وجاءت احتفالات الوزارة تزامناً مع احتفاء الدولة بالمناسبة لمدة شهر، من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لإبراز إنجازات المرأة الإماراتية ودعم طموحاتها وتعزيز دورها في بناء مستقبل الوطن.

وقالت هناء الصوري، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الدولة رسّخت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمكين المرأة نهجاً وطنياً يقوم على الاستثمار في قدراتها وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، في توسيع فرص المرأة ودعم طموحاتها، لتواصل إسهاماتها في بناء الوطن وتنمية المجتمع.

وأضافت أن احتفاء الوزارة بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر يجسّد تقديرها لعطاء المرأة ودورها في تحقيق أهداف الوزارة، ويحظى تمكين المرأة بدعم قيادة الوزارة واهتمامها، وحرصها على توفير الفرص التي تتيح للموظفات تطوير قدراتهن وتحقيق طموحاتهن المهنية.