"الإمارات للدراجات" على منصة التتويج بختام سباق "كرو ريس"

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ أنهى البلجيكي تيم ويلنز، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، منافسات سباق "كرو ريس" الكرواتي 2026، الذي اختتم أمس في المركز الثالث بالترتيب العام، بفارق 8 ثوانٍ عن المتصدر توبياس سفاري دراج فريق أونو إكس موبيليتي، فيما حل الإيطالي أنطونيو تيبيري دراج فريق البحرين فيكتوريوس ثانياً بفارق 4 ثوانٍ.

وحافظ ويلنز على موقعه ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام بعد أن أنهى المرحلة السادسة والأخيرة بأمان ضمن مجموعة الدراجين، ليصعد إلى منصة التتويج في ختام السباق.

وقدم ويلنز أداءً قوياً خلال منافسات السباق، إذ احتل المركز الثالث في المرحلة الثالثة، وهي النتيجة التي أسهمت بشكل كبير في حسم موقعه ضمن منصة التتويج النهائية.

وشهد السباق إجمالا تألق فريق الإمارات بشكل جماعي، بعدما فاز الكولومبي سيباستيان مولانو بالمرحلة الأولى، وارتدى قميص المتصدر لمدة يومين، فيما حل زميلاه دومين نوفاك وروي أوليفيرا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مراحل أخرى من السباق.

وأسهمت نتائج الفريق في رفع رصيده إلى 74 فوزاً خلال موسم 2026، ليواصل صدارة تصنيف فرق العالم للاتحاد الدولي للدراجات.