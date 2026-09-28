أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد دولي

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ أعلنت أكاديمية ربدان حصول برنامج ماجستير العلوم في هندسة النظم المتخصصة في الدفاع، على اعتماد مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا "IET"، نيابة عن مجلس الهندسة في المملكة المتحدة، في إنجاز يعزز القيمة الأكاديمية والمهنية الدولية للبرنامج، ويوسع آفاق التطور المهني لخريجيه في المجالات الهندسية المتخصصة، ولا سيما هندسة النظم وتطبيقاتها في قطاع الدفاع.

وسيكون جميع خريجي البرنامج مؤهلين لعضوية مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا، بما يتيح لهم الاستفادة من شبكة مهنية ومعرفية دولية في قطاع الهندسة، ويعزز الصلة بين التأهيل الأكاديمي والتطور المهني في مجالات هندسية متقدمة تشهد تطوراً متسارعاً على المستويين التقني والتطبيقي.

وجاء الاعتماد عقب عملية مراجعة أكاديمية متخصصة أكدت استيفاء البرنامج لمتطلبات الاعتماد وفق لوائح المواءمة المعتمدة، حيث أظهرت المراجعة تحقيقه نسبة مواءمة بلغت 90% مع برنامج ماجستير هندسة النظم في جامعة كرانفيلد، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب والبالغ 70%.

وقال سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، إن الاعتماد، الذي يغطي دفعات البرنامج من عام 2022 إلى عام 2026، يمثل إنجازاً مهماً يعكس التزام أكاديمية ربدان بتطوير برامج أكاديمية متخصصة وفق أرقى المعايير الدولية، وبما يتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للدولة واحتياجاتها المستقبلية في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن البرنامج يجمع بين المعرفة المتقدمة والخبرة التطبيقية، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك قدرات متخصصة في هندسة النظم وتطبيقاتها الدفاعية، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية وتعزيز منظومة الأمن والدفاع والجاهزية في الدولة.

من جانبه، أكّد الدكتور ناجي الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أن هذا الإنجاز يعكس جودة البرنامج وقوة مخرجاته التعليمية، ويأتي ثمرة لعملية مراجعة متخصصة شملت محتوى البرنامج وأهدافه ومخرجات التعلم وأساليب التقييم.

وأشار إلى أن نسبة المواءمة البالغة 90% مع برنامج جامعة كرانفيلد تؤكد مستوى التكامل الأكاديمي الذي حققته هذه الشراكة، وحرص الأكاديمية على تقديم تعليم هندسي متخصص يستند إلى معايير أكاديمية دولية ويلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وشملت عملية المراجعة محتوى البرنامج وأهدافه ومخرجات التعلم وأساليب التقييم وأعمال الطلبة، وخلصت اللجنة إلى توافق المحتوى والأهداف ومخرجات التعلم والتقييمات مع المكونات المناظرة في برنامج جامعة كرانفيلد، كما أكدت تحقيق خريجي البرنامج مخرجات التعلم الهندسية ذات الصلة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

ويُقدَّم البرنامج حصرياً في دولة الإمارات من خلال الشراكة الأكاديمية بين أكاديمية ربدان وجامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، ويمنح الطلبة، عند استكمال متطلباته بنجاح، درجة ماجستير مزدوجة من المؤسستين.

ويستهدف البرنامج كوادر متخصصة من وزارة الدفاع ومهندسين في قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة، بما يربط التعليم الهندسي المتقدم بالاحتياجات الفعلية لقطاع الدفاع، ويسهم في تطوير قدرات وطنية متخصصة في هندسة النظم وتطبيقاتها الدفاعية.

ويعكس هذا الاعتماد توجه أكاديمية ربدان نحو تطوير برامج أكاديمية متخصصة تجمع بين المعايير الأكاديمية والمهنية الدولية والاحتياجات الفعلية للقطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء قدرات وطنية متقدمة قادرة على توظيف المعرفة الهندسية في تصميم النظم المعقدة وتطويرها وتكاملها، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في البيئات الدفاعية والأمنية.