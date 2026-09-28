"اقتصادية رأس الخيمة" تحتفي بيوم السياحة العالمي

رأس الخيمة في 28 سبتمبر/ وام/ نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مبادرة "مرحباً بكم في رأس الخيمة"، تزامناً مع يوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار حرص الدائرة على المشاركة في المناسبات العالمية وتعزيز الصورة الإيجابية لإمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة.

وتضمنت المبادرة تقديم هدايا تذكارية مستوحاة من تراث رأس الخيمة لزوار الإمارة والسياح في عدد من فنادق الإمارة، في لفتة ترحيبية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وكرم الضيافة، وتعرّف الزوار بجانب من الموروث الثقافي والتراثي الذي تتميز به رأس الخيمة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الدائرة لتعزيز حضورها وتفاعلها مع مختلف المبادرات والمناسبات المجتمعية والعالمية، والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي، لدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الإمارة للزوار والمستثمرين.

وقال سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي، إن رأس الخيمة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مستفيدة من تنوع مقوماتها الطبيعية والسياحية والتراثية، وما توفره من تجارب متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار.

وأضاف أن تجربة السائح في رأس الخيمة لا تقتصر على فترة زيارته للإمارة، بل تمثل فرصة لتعريفه بما توفره من جودة حياة وبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، وقد تتحول الزيارة السياحية إلى بداية لعلاقة طويلة الأمد مع الإمارة، سواء من خلال الاستثمار وتأسيس الأعمال أو اختيار رأس الخيمة مكاناً للعيش والاستقرار.

وأكد أن مبادرة "مرحباً بكم في رأس الخيمة" تحمل رسالة ترحيب بزوار الإمارة، وتعكس التكامل بين السياحة والاقتصاد وجودة الحياة، بما يسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة تجمع بين السياحة والاستثمار والاستقرار في بيئة تتمتع بمقومات متنوعة وفرص واعدة.