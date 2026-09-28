شراكة بين منتدى الشارقة للاستثمار و"مجموعة ألِف" تعزز تكامل القطاعين العام والخاص

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام/ أعلن "منتدى الشارقة للاستثمار" عن شراكة مع "مجموعة ألِف"، المطور العقاري المتخصص في تطوير مجتمعات ووجهات عصرية متكاملة في إمارة الشارقة، تنضم بموجبها المجموعة راعياً وشريكاً حصرياً لـ"ردهة المستثمرين"، بما يعزز تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، وتسريع انتقالها إلى مشاريع وشراكات قابلة للتنفيذ والنمو في الإمارة.

وينظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الدورة التاسعة من المنتدى، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، حيث يُتوقع أن يجمع أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 80 متحدثاً من القادة وصنّاع القرار والخبراء، ضمن برنامج يضم أكثر من 140 فعالية.

وانطلاقاً من الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها المنتدى، بعد أن استضاف في دورته السابقة أكثر من 211 اجتماع أعمال، شهدت مناقشة فرص استثمارية محتملة بقيمة 924.5 مليون دولار، توفر "ردهة المستثمرين" مساحة للقاءات المباشرة بين أطراف المنظومة الاستثمارية لبحث فرص المشاريع والشراكات وخيارات التمويل والتوسع.

وتنسجم هذه الشراكة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دفع النمو، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، إن المطور العقاري يمثل شريكاً في تعزيز تنافسية الوجهة الاستثمارية، من خلال تطوير مشاريع تدعم خيارات الأفراد والعائلات للاستقرار والاستثمار، وتواكب تطلعات شرائح متنوعة من داخل الدولة وخارجها، وتوفر بيئة مواتية لنمو الأعمال.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، تضع مجموعة ألِف هوية الشارقة وتطلعات المجتمع في صميم التخطيط، وتطور وجهات تتكامل فيها المساحات السكنية والتجارية والاجتماعية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم حيوية الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الشراكة مع "استثمر في الشارقة" تأتي امتداداً لهذا الدور، وانطلاقاً من إيمان المجموعة بأن القيمة الاستثمارية طويلة الأجل ترتبط بقدرة المشاريع على الاستجابة للتحولات في أنماط الحياة ومتطلبات الأعمال، ومواكبة مسيرة التنمية في الإمارة.

من جانبه، قال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ"استثمر في الشارقة"، إنه في اقتصاد عالمي تتسارع فيه حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، أصبحت قدرة المدن على المنافسة مرتبطة بكفاءة منظومتها الاستثمارية ومرونتها في الاستجابة لتحولات الأسواق واحتياجات المستثمرين الدوليين.

وأضاف أنه في الشارقة، يرسخ "استثمر في الشارقة" نموذجاً يتكامل فيه دور المؤسسات مع خبرة القطاع الخاص، بما يعزز جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ويدعم نمو المشاريع وقدرتها على الوصول من الشارقة إلى أسواق العالم، لافتاً إلى أن الشراكة مع "مجموعة ألِف" تجسد هذا التوجه، وتدعم دور المنتدى كمنصة تنطلق منها شراكات ذات أثر اقتصادي مستدام.

وتأتي رعاية "مجموعة ألِف" لـ"ردهة المستثمرين" في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة، إذ بلغت قيمة التداولات العقارية مستوى قياسياً قدره 65.6 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 64.3%، وفقاً لبيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، فيما حافظ السوق على زخمه خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تداولات بقيمة 29.5 مليار درهم، بزيادة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعزز أهمية التواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين لفهم اتجاهات الطلب واستكشاف فرص المشاريع والشراكات التي يتيحها السوق.

ويتزامن الزخم العقاري مع نمو أوسع في حركة الاستثمار بالإمارة، التي استقطبت خلال العام الماضي استثمارات رأسمالية بقيمة 7.74 مليار درهم عبر 142 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركات في الشارقة.