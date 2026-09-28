جناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا" ينقل تجربة "برنامج السفراء الشباب" لطلبة جامعة الإمارات

العين في 28 سبتمبر/ وام/ استعرض جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" تجربة "برنامج السفراء الشباب" أمام طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جلسة خاصة بعنوان "جلسة مع جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا"، سلّطت الضوء على الدور المحوري الذي اضطلع به الشباب في تمثيل الدولة ضمن أحد أبرز المحافل الدولية، وإبراز قصتها وقيمها أمام جمهور عالمي.

ويُعد "برنامج السفراء الشباب"، إحدى المبادرات الرئيسية لمكتب إكسبو الإمارات، حيث يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في مجالات التمثيل الوطني والدبلوماسية الثقافية والتواصل الدولي.

وخلال "إكسبو 2025 أوساكا"، عمل السفراء الشباب ضمن فريق جناح دولة الإمارات على مدى ستة أشهر، تفاعلوا خلالها مع الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتولّوا مسؤوليات متنوعة في إدارة كافة العمليات التشغيلية داخل الجناح.

وقالت مريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، إن برنامج السفراء الشباب يجسّد حرص الدولة المستمر على الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للتعلّم واكتساب الخبرات عبر تحمّل المسؤولية والممارسة العملية، لافتة إلى أنه خلال "إكسبو 2025 أوساكا"، مثّل السفراء الشباب الإمارات، وعملوا في بيئة متعددة الثقافات، وتفاعلوا بشكل مباشر مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن ما اكتسبه السفراء الشباب من هذه التجربة يتجاوز مشاركتهم في معرض إكسبو، إذ أسهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وصقل قدرتهم على اتخاذ القرارات، وتعميق فهمهم لدور الدولة وحضورها على الساحة العالمية.

وأوضحت أنه من خلال استعراض تجربتهم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، يسعى المكتب إلى نقل هذه الخبرات إلى جيل جديد من الشباب، وتشجيعهم على استكشاف الدور الذي يمكنهم القيام به في تمثيل دولة الإمارات.

وضم فريق "برنامج السفراء الشباب" في جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" 46 سفيراً شاباً، من بينهم 24 إماراتياً و20 يابانياً، إلى جانب اثنين من المقيمين في اليابان.

وتوزعت مهامهم على عدد من المجالات، شملت تجربة الزوار، والعمليات التشغيلية للجناح، والمراسم، والبرامج، والاتصالات، كما تفاعلوا طوال فترة إكسبو مع الزوار والوفود الرسمية ومندوبي وسائل الإعلام.

ولم تقتصر مسؤوليات السفراء الشباب على مهامهم اليومية داخل الجناح، بل أسهموا أيضاً في التخطيط لفعاليات "اليوم العالمي للشباب" وتنظيمها، والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 شخص يمثلون أكثر من 60 جناحاً للدول.

كما ابتكروا ونفذوا برامجهم الخاصة ضمن مبادرة "الشباب في دفة القيادة" التي أُقيمت خلال عطلات نهاية الأسبوع، وأسهموا في تنظيم أنشطة مخصصة للزوار من الأطفال ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للأطفال".

وتقديراً لإسهاماتهم في إثراء تجربة زوار الجناح، حصد فريق السفراء الشباب جائزة "أفضل طاقم عمل" في "إكسبو 2025 أوساكا".

وعكست الجلسة التي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة الأثر المستدام لـ"برنامج السفراء الشباب"، حيث أدارتها عائشة المرزوقي، نائبة مدير جناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا" ومديرة العمليات في مكتب إكسبو الإمارات، مُستندةً إلى تجربتها الشخصية مع البرنامج، إذ بدأت مسيرتها مع إكسبو كسفيرة شابة في "إكسبو 2015 ميلانو".

وقالت عائشة المرزوقي إن تجربتها كسفيرة شابة في إكسبو 2015 ميلانو أظهرت مدى قدرة الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل إمكاناتهم عندما تُتاح لهم فرصة تمثيل وطنهم على منصة عالمية، وفي إكسبو 2025 أوساكا، شهدت جيلاً جديداً من السفراء الشباب وهم يخوضون التجربة ذاتها، ويتركون بصمتهم الخاصة فيها.

وأضافت أن السفراء الشباب اكتسبوا ثقة أكبر بأنفسهم، وتعلّموا العمل والتفاعل ضمن بيئة متعددة الثقافات، وأصبحوا جزءاً أساسياً من تجربة زوار جناح دولة الإمارات، ومن خلال مشاركة تجاربهم مع طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، نأمل أن نلهمهم لاستكشاف الفرص والإمكانات التي يمكن أن تفتح أمامهم آفاقاً جديدة في المستقبل.

وانضم إلى عائشة المرزوقي في الجلسة الحوارية السفيران الشابان علياء العيسائي وأحمد الدرعي، حيث تحدثا عن تجربتهم في تمثيل دولة الإمارات في أوساكا، وتفاعلهم مع الزوار، والعمل مع زملاء من ثقافات مختلفة.

وسلطوا الضوء على المسؤولية التي حملوها على عاتقهم أثناء تمثيل وطنهم، إلى جانب ما اكتسبوه من ثقة ومهارات طوال فترة مشاركتهم في البرنامج.

كما أتاحت الجلسة للطلبة التعرّف بشكل أوسع على مسيرة مشاركات الإمارات في معارض إكسبو العالمية، والرؤية التي استند إليها تصميم جناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا".

وتحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، دمج الجناح بين إرث دولة الإمارات وقيمها وتطلعاتها المستقبلية، فيما أدى الشباب دوراً محورياً في نقل هذه القصة إلى العالم.

وعلى مدى ستة أشهر من مشاركته في "إكسبو 2025 أوساكا"، استقبل جناح الدولة قرابة خمسة ملايين زائر، خاضوا تجربة "من الأرض إلى الأثير"، التي استعرضت مسيرة تقدّم الدولة وطموحاتها في مجالات التقنيات المستدامة والرعاية الصحية واستكشاف الفضاء.