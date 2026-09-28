M42 تطلق منصة Beyond Bounds لاستعراض رؤى عالمية حول مستقبل الرعاية الصحية

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ أطلقت M42، الشركة العالمية المتخصصة في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، منصة Beyond Bounds، وهي منصة عالمية للريادة الفكرية تجمع رؤى علماء وباحثين وصنّاع سياسات وقادة أعمال ومبتكرين حول التطورات التي تعيد تشكيل قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وتتناول المنصة التحولات المتسارعة في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والتشخيص، وما تتيحه من إمكانات لتوسيع نطاق ما تستطيع النظم الصحية التنبؤ به والوقاية منه وعلاجه، إلى جانب التحديات المرتبطة بتفاوت الاستفادة من هذه التطورات.

وتتركز أكثر من 80% من الدراسات السريرية في مجال علم الجينوم في البلدان مرتفعة الدخل، فيما لا تزال أوجه عدم المساواة الصحية قائمة، وتحد فجوات الابتكار من تقدم بعض الدول، كما يشكل التفاوت في الوصول إلى العلاجات المتقدمة تحديات صحية عالمية.

وتهدف Beyond Bounds إلى تجاوز الحدود التقليدية بين المؤسسات والتخصصات والنظم الصحية، وطرح أفكار جديدة وتعزيز الحوار بين مختلف الخبرات والجهات الفاعلة في منظومة الصحة العالمية، بما يدعم تطوير نظم صحية تركز بصورة أكبر على التنبؤ والوقاية والدقة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وقال مزار مسعود، نائب الرئيس الأول للشؤون المؤسسية في M42، إن التساؤلات التي ترسم مستقبل قطاع الصحة تزداد اتساعاً وتعقيداً وترابطاً، ما يتطلب تعزيز التعاون والبحث عن حلول تتجاوز حدود المؤسسات والتخصصات والنظم الصحية.

وأضاف أن المنصة تجمع أصواتاً رائدة ومفكرين ومتخصصين لتحدي الافتراضات وتبادل الدروس المستفادة ودفع الأفكار نحو حلول يمكن أن تحدث أثراً في مجال الصحة عالمياً.

وتنظم المنصة محتواها ضمن خمسة محاور تحريرية تشمل Beyond AI، الذي يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة؛ وBeyond Borders، الذي يتناول الفجوات بين النظم الصحية ومختلف الفئات السكانية؛ وBeyond Treatment، الذي يركز على الوقاية وطول العمر؛ وBeyond Science، الذي يستكشف الاكتشافات الناشئة وإمكاناتها في إعادة تشكيل الصحة والطب؛ وBeyond Genomics، الذي يتناول علم الوراثة وعلم الجينوم.

وتضم المنصة مقالات أصلية وتعليقات من الخبراء ومقاطع فيديو وحلقات بودكاست بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتتناول المجموعة الأولى من المحتوى عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل الرعاية الصحية، إذ يستعرض ماساميتسو هاراتا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "هيومان لايف كورد اليابان"، إمكانات الخلايا المشتقة من الحبل السري في مجال الطب التجديدي.

كما يبحث الدكتور ديفيد بيرس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "هاليا ثيرابيوتكس"، دور الفهم المتعمق لمرونة الجينوم البشري في تطوير الجيل المقبل من العلاجات، فيما يستعرض البروفيسور سايمون فيشل، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفام" وأحد رواد طب الإنجاب، إمكانات التطورات في حفظ أنسجة المبيض وتأثيرها في فهم الخصوبة وانقطاع الطمث والشيخوخة الصحية.

وتستقبل Beyond Bounds مساهمات جديدة من الخبراء في مختلف مجالات منظومة الصحة العالمية، بهدف توسيع نطاق الأفكار والرؤى والنقاشات المتعلقة بمستقبل القطاع وتحدي وجهات النظر السائدة حول مسارات تطوره.