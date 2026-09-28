الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل مشروع "X71" المجتمعي بمشاركة 8,050 مستفيداً

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تنفيذ فعاليات الدورة الثانية من مشروعه المجتمعي "X71"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "النزهات عائلية"، وسط تفاعل مجتمعي لافت، إذ استقطب المشروع 8,050 مستفيداً من خلال تنظيم 52 لقاءً تعريفياً.

وهدفت اللقاءات إلى التعريف بالمشروع ومحاوره ومجالاته ومتطلبات المشاركة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تقديم أعمال إبداعية تستلهم مفهوم "النزهات عائلية"، وما يرتبط به من ذكريات وممارسات اجتماعية أصيلة في المجتمع الإماراتي، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويرسخ الهوية الوطنية والقيم الأسرية.

ويستعد المشروع في مرحلته المقبلة لاستقبال الأعمال المشاركة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، على أن تنتقل المشاركات في ديسمبر المقبل إلى مرحلة التقييم واختيار أفضل 10 أعمال إبداعية.

ويهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال مشروع "X71"، إلى دعم الإبداع المجتمعي وإتاحة مساحة للمشاركين للتعبير عن تجاربهم المرتبطة بالأسرة والتراث الإماراتي، بما يسهم في توثيق الذاكرة المجتمعية بأساليب مبتكرة ونقلها إلى الأجيال القادمة.

كما يعكس الإقبال على المشروع حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على صون الموروث الثقافي، وتحويله إلى مصدر مستدام للإبداع والمعرفة وتعزيز التواصل بين الأجيال.