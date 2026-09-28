وفد "باحثي الإمارات" و"الإيسيسكو" يبحثان في طشقند تعزيز الشراكات البحثية

طشقند في 28 سبتمبر / وام / بحث وفد مشترك يضم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مع سعادة بارداييف عزاماط كينجابويفيتش، عضو المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكي، آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية والثقافية، إلى جانب استعراض دور المؤسسات التشريعية والمعرفية في ترسيخ الشراكات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان.

ضم الوفد الزائر كلا من سعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لـ "إيسيسكو" في إمارة الشارقة، والدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وعضو مجلس الأمناء، والدكتور فواز حبّال، الأمين العام للمركز وعضو مجلس الأمناء.

وأكد سعادة بارداييف عزاماط كينجابويفيتش أهمية هذه الزيارة في توطيد الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، مبينا حرص البرلمان الأوزبكي على تنمية مسارات العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في الميادين الثقافية والعلمية، إيمانا بالدور الحيوي للمعرفة في التقريب بين الشعوب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إسهام المؤسسات التشريعية في خلق بيئة محفزة للتعاون الثقافي والعلمي، ودعم الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث، بما يضمن تيسير تنفيذ المشروعات المشتركة.

واستعرض الوفد حزمة من أبرز برامج ومبادرات "إيسيسكو" و"مركز باحثي الإمارات" الداعمة لقطاعات البحث العلمي والنشر وتعليم اللغة العربية.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، وبناء شراكات بحثية وأكاديمية فاعلة تثري تبادل الخبرات والتجارب.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الوفد مع عدة جهات رسمية وأكاديمية في أوزبكستان، بغية توسيع دائرة التعاون المعرفي والأكاديمي، ودعم جهود نشر الثقافة العربية وتعليم لغتها في دول آسيا الوسطى وشرق آسيا، لتعزيز جسور التواصل والحوار الثقافي بين الشعوب.