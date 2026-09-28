"أركتيك دو تيز" يتوج بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

وارسو في 28 سبتمبر/ وام/ اختتمت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة جولاتها الأوروبية في نسختها الثالثة والثلاثين، بتتويج المهر "أركتيك دو تيز" بطلاً للمحطة الخامسة عشرة، التي أقيمت أمس على مضمار سلوزويك العشبي في العاصمة البولندية وارسو، ضمن منافسات ديربي وسط أوروبا للخيول العربية.

وتقام سلسلة السباقات برعاية القيادة الرشيدة، في إطار اهتمامها المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم ملاكها ومربيها، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل والسباقات الدولية.

ونجح "أركتيك دو تيز"، المنحدر من نسل "يزيد × أمينة دو مونلو"، والمملوك لعماد الدين الحتوشي وأسامة زيبار، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي، في حصد لقب المحطة بعد أداء قوي في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية ضمن سباقات الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات.

وفرض المهر الفائز حضوره في المراحل الحاسمة، قبل أن ينطلق بقوة في الأمتار الأخيرة ويحسم الصدارة بفارق طولين ونصف، مسجلاً زمناً بلغ 2:14.07 دقيقة، ليضيف لقب المحطة البولندية إلى سجله ويعزز نتائجه في سباقات الخيل العربية.

وجاء "قداح"، المنحدر من نسل "أزادي × حمية العز" والمملوك لـ"وذنان ريسنغ"، في المركز الثاني، تلاه "مهدي دو برويل"، المنحدر من نسل "مارد الصحراء × وانا دو برويل" والمملوك لـ"الليث ريسنغ"، في المركز الثالث، فيما حل "فاروق الشحانية"، المنحدر من نسل "غزوان × آفاق" والمملوك للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، رابعاً، وجاء "أمّاس"، المنحدر من نسل (ميستر جينوكس × فارلت دي بين) والمملوك لـ«كانو الثاني» وإم. فيشنفسكي وإس. فيشنفسكي، في المركز الخامس.

وشهدت المحطة، التي بلغت قيمة جوائزها المالية 200 ألف يورو، مشاركة نخبة من الخيول والمرابط والملاك ضمن ديربي وسط أوروبا، واختتمت البرنامج الأوروبي للكأس الغالية لهذا الموسم، وسط حضور جماهيري بلغ 32 ألف متفرج.

ورفع "أركتيك دو تيز" بهذا الفوز رصيده إلى انتصارين، إضافة إلى أربعة مراكز متقدمة، خلال سبع مشاركات، مواصلاً النتائج الإيجابية التي حققها في مشاركاته السابقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين كل من سعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وسعادة سعود بن عبدالله زيد آل محمود، سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا، وسعادة إيناس بنت أحمد الشهوان، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وأكدت محطة بولندا نجاح الحضور الأوروبي للكأس الغالية في نسختها الثالثة والثلاثين، بعد سلسلة من السباقات التي استضافتها أبرز المضامير الأوروبية، وأسهمت في دعم ملاك ومربي الخيل العربية، وتوفير فرص تنافسية تسهم في ترسيخ مكانة الخيل العربي ضمن أجندة السباقات العالمية.

وقال سعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية في نسختها الثالثة والثلاثين يعكس ما حققته محطات القارة من نجاحات ومكتسبات عززت المكانة العالمية للسلسلة، بفضل رعاية القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم.

وأضاف أن النتائج التي حققتها الجولات الأوروبية تؤكد استمرار الكأس الغالية في أداء رسالتها الرامية إلى تعزيز حضور الخيل العربي في أبرز المضامير والسباقات الدولية، معرباً عن اعتزازه بما شهدته المحطات من مشاركة وتنافس يعكسان اهتمام الملاك والمرابط بالسلسلة، والتطلع إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات خلال المحطات المقبلة من النسخة الثالثة والثلاثين.