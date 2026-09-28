ضمن فعاليات مؤتمر الجريمة والعدالة.. مجلس شباب "تريندز" ينظم "محكمة صورية" تفاعلية لمناقشة جرائم الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 28 سبتمبر / وام / نظم مجلس شباب مجموعة "تريندز"، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026) في مركز "أدنيك"، جلسة تفاعلية في مختبر الشباب تحت عنوان "المحكمة الصورية: الصوت الذي لم يكن هناك".

وقدمت الجلسة تجربة عملية تحاكي أجواء قاعة المحكمة عبر طرح قضية افتراضية حول الاحتيال المالي باستخدام تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي (Deepfake)، حيث شارك الحضور في فحص الأدلة الرقمية، والاستماع للشهادات، وتحليل المعطيات قبل اتخاذ القرارات.

وسلطت الفعالية، التي أدارتها أبرار العلي بمشاركة عضوات المجلس نجلاء المدفع، وحصة النعيمي، وآمنة خالد، الضوء على تحديات التحقق من الأدلة الرقمية في ظل تنامي القدرة على إنتاج أصوات ومقاطع فيديو ومعلومات مزيفة.

وناقشت الجلسة أنماط الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات السيبرانية وانتحال الهوية والهندسة الاجتماعية، مؤكدة ضرورة وضع معايير صارمة للتحقق من الهوية في المعاملات الحساسة والمالية، وتطوير قدرات منظومة العدالة الجنائية لكشف التلاعب، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.