6 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في منافسات الجولف بـ«آسياد آيتشي–ناغويا 2026»

ناغويا في 28 سبتمبر/ وام / بدأ منتخبا الإمارات للرجال والسيدات للجولف، اليوم، استعداداتهما الميدانية في اليابان، بخوض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على ملعب نادي كاسوجي الريفي بمدينة ناغويا، وذلك استعداداً لانطلاق منافسات الجولف ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي – ناغويا 2026"، المقررة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى ناغويا أمس، بعد مغادرتها الدولة للمشاركة في الدورة، التي تستضيفها اليابان حتى الرابع من أكتوبر المقبل، في محطة قارية جديدة تعكس الحضور المتنامي للجولف الإماراتي على الساحة الآسيوية.

ويشرف على التدريبات المدرب فيصل السرغيني، وبمتابعة خالد مبارك الشامسي، مدير المنتخب، وتركز الحصص التدريبية على التعرف إلى أرضية ملعب البطولة والدخول المبكر في أجواء المنافسات.

ويضم منتخب الإمارات للرجال كلاً من جوناثان سيلفراج، وريان أحمد، ووسام مولان، فيما يمثل منتخب السيدات كل من آسيا سليم، وانتصار ريتش، وجيمي كاميرو، ليشارك 6 لاعبين ولاعبات في منافسات النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية.

وتكتسب المشاركة الإماراتية أهمية خاصة من خلال الحضور بمنتخبين للرجال والسيدات، بما يعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة الجولف في الدولة، وتطور منظومة المنتخبات الوطنية، إلى جانب إتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات لاكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بنخبة لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية في أحد أكبر المحافل الرياضية.

وأكد خالد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تمثل محطة مهمة في مسيرة المنتخبين، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين واللاعبات على تقديم مستويات تعكس التطور الذي تشهده رياضة الجولف في دولة الإمارات.

وقال إن الاتحاد، برئاسة سعادة اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي، يوفر أفضل الظروف لإعداد اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات الكبرى تمثل جزءاً أساسياً من إستراتيجية الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في رياضة الجولف على المستويين الآسيوي والدولي.