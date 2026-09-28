مركز دبي التجاري العالمي يوفر فرص توظيف مباشرة للكفاءات الإماراتية في معرض "رؤية 2026"

دبي في 28 سبتمبر / وام / يشارك مركز دبي التجاري العالمي في فعاليات معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، مقدماً نموذجاً عملياً في التوظيف المباشر لدعم الكفاءات الوطنية والباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، وذلك عبر منصته (C1-2) في القاعة رقم (1).

ويتيح المركز للمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار ضمن برنامجي "ريادة" و"ضيافة"، فرصة توقيع العقود واستكمال إجراءات الانضمام الوظيفي بشكل فوري في موقع المنصة بالمعرض، في خطوة رائدة تنقل تجربة التوظيف من مجرد إجراء المقابلات إلى الاستكمال الفعلي لخطوات الالتحاق بالعمل.

ويستعرض المركز ضمن مشاركته مبادرة "رحلة المسار المهني" الجديدة، الرامية إلى مساعدة المشاركين على تحديد المسارات الوظيفية التي تتلاءم مع اهتماماتهم ونقاط قوتهم، مستندين في ذلك إلى تجارب وخبرات واقعية لكوادر إماراتية عاملة في إدارات المركز المختلفة.

وأكدت الدكتورة نجاة عبيد الله، النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي، أن معرض "رؤية" يمثل منصة تفاعلية مباشرة للقاء الشباب الإماراتي الطموح، للتعرف على تطلعاتهم وتعريفهم بآفاق المسارات المهنية المتاحة.

وأوضحت أن التزام المركز بالتوطين يتجاوز أرقام التوظيف ليصل إلى بناء مسارات مهنية هادفة ومستدامة، مشيرة إلى أن توقيع العقود الفورية يسهم في تحويل طموحات الشباب إلى فرص واقعية، ويمكّن الكفاءات الوطنية من الاستعداد لتولي المناصب القيادية مستقبلاً.

ويجري فريق المركز خلال المعرض مقابلات فردية وجماعية للمتقدمين، مع تسليط الضوء على المواهب الإماراتية ضمن منظومة العمل، واستعراض الفرص الوظيفية المتنوعة في مجالات الفعاليات، وخدمات القاعات، والضيافة، والعقارات، والعمل المؤسسي، إضافة إلى الفرص المتاحة في شركة "دي إكس بي لايف" والمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد جناح المركز تقديم عروض حية لمهارات الطهي يحييها طهاة إماراتيون من إدارة الضيافة، تتضمن تحضير أطباق مثل "بودينغ التمر" و"كب كيك الحلاوة"، إلى جانب تجارب تفاعلية لفنون القهوة بالتعاون مع معرض "عالم القهوة"، بهدف استعراض مهارات خبراء المركز وإبراز الفرص الواعدة في قطاع الضيافة.

ويجمع معرض "رؤية" آلاف الشباب الإماراتيين مع جهات ومؤسسات التوظيف الرائدة في الدولة على مدار ثلاثة أيام، مقدماً أجندة حافلة بورش العمل، والجلسات المخصصة لتنمية المهارات، والتحديات الواقعية والتجارب التفاعلية الداعمة لسوق العمل.