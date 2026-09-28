دائرة تنمية المجتمع تقود مشاركة مؤسسات القطاع الاجتماعي في "ليفكس 2026"

أبوظبي في 28 سبتمبر / وام / تقود دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي مشاركة مؤسسات القطاع الاجتماعي في فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الذي يستضيفه مركز "أدنيك أبوظبي" خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية تزامناً مع "عام الأسرة 2026"، لتجسد الاهتمام البالغ للقطاع الاجتماعي بدعم استقرار الأسرة والارتقاء بجودة حياتها، من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي تلبي احتياجات كافة أفرادها في مختلف المراحل العمرية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة لتهيئة بيئات داعمة للترابط الأسري والمجتمعي.

وتستعرض الدائرة خلال الحدث مجموعة من المشاريع الحيوية التي تبرز تكامل جهود القطاع الاجتماعي وشركائه في بناء مجتمع متماسك يتيح للجميع فرص المشاركة والتمكين.

وتشهد المشاركة الكشف عن مبادرات مجتمعية جديدة، وتنفيذ برامج وأطر نوعية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع شركاء من مختلف القطاعات، بما يدعم التواصل والترابط بين سكان الأحياء ويعزز فرص المشاركة المجتمعية.

ويشارك معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، غداً في جلسة حوارية رئيسية تحمل عنوان "إمكانية الوصول ليست ميزة إضافية: تصميم مدن للجميع، في مختلف مراحل الحياة"، والتي تسلط الضوء على أهمية مراعاة احتياجات كافة أفراد المجتمع عند التخطيط الحضري وتصميم الخدمات، ودور التكامل بين التخطيط الحضري والسياسات الاجتماعية في إتاحة فرص الوصول والمشاركة للجميع.

وتطلق الدائرة ضمن مشاركتها "لوحة بيانات المناطق"، وهي أداة ذكية لدعم اتخاذ القرار تعتمد على جمع مؤشرات جودة الحياة والتنمية جغرافياً، مما يسهم في فهم احتياجات السكان، وتحديد الأولويات، وتوجيه الموارد والبرامج وفقاً لمتطلبات كل منطقة، ومتابعة الأثر الفعلي للمبادرات الحكومية، كما تستعرض "إطار المدينة الدامجة"، الذي يوفر رؤية متكاملة لتطوير بيئات وخدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم، وتربط بين سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والتقنيات والمشاركة في الحياة الأسرية والمجتمعية، دعماً للتمكين وتكافؤ الفرص.

وتقدم جهات القطاع الاجتماعي في "منطقة المجتمع" سلسلة من ورش العمل والجلسات التوعوية والتفاعلية، للتعريف بالخدمات والمبادرات المقدمة لمختلف الفئات ودورها في دعم الاستقرار والتلاحم المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة.

ودعت الدائرة زوار المعرض للتعرف على مشاريعها في جناح حكومة أبوظبي، وبرامج القطاع الاجتماعي من خلال الشاشات التفاعلية والجلسات التعريفية، والمشاركة في الحوارات والأنشطة التي تبرز دور الشراكات والبيانات في تحسين جودة الحياة.